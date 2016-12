23 settembre 2015 Renault Nuova Megane e Talisman Sporter Per loro anche il telaio a 4 ruote sterzanti

Renault non si ferma mai. Ha appena lanciato sui mercati europei il suo primo Suv di segmento C ‒ Kadjar ‒ e al Salone di Francoforte porta due interessanti novità: la quarta generazione di Megane, segmento C, e la inedita Talisman nel segmento D. Per entrambe è disponibile sia la versione berlina che station wagon. Nuovi concetti di design e tanta tecnologia, basti pensare al sistema a quattro ruote sterzanti su entrambi i modelli.

Nuova Renault Megane ha un design radicalmente differente dal modello attuale, ma Renault ha sempre fatto così con la sua vettura media, tanto versatile quanto innovatrice dal punto di vista stilistico. Davvero superbo è lʼequipaggiamento hi-tech: il sistema Multi-Sense permette al guidatore di tarare come vuole i valori di accelerazione, risposta dello sterzo, cambio. Megane IV ha anche l'head-up display a colori, che proietta sul parabrezza le informazioni di guida, e due schermi: uno per la strumentazione da 7 pollici e lo schermo verticale R-Link 2 da 8,7 pollici, con il riconoscimento vocale per navigatore, telefono, app e radio. Ancora: i fari anteriori e posteriori sono a Led. La gamma comprende tre motori diesel e tre benzina: Energy dCi da 90, 110 e 130 CV i primi, Energy TCe 100 e 130 CV a benzina, più il 205 CV della Megane GT con sistema 4Control con quattro ruote sterzanti.