Renault nuova Grand Scenic, quanti spazi!

Col suo design fluido e slanciato (a proposito, il responsabile dello stile Renault, Laurens van den Acker , è stato nominato Designer dell’Anno dalla rivista Autocar), la nuova Grand Scenic assume un look più da crossover, con linee nette e dinamiche. Segno dei tempi, le rotondità delle prime Scenic sono un ricordo e ora si gioca su aspetti più emozionali. Più lunga di 24 cm rispetto alla quarta generazione di Scenic , la sorellina maggiore vanta un bagagliaio degno di un veicolo commerciale: 718 litri con 5 passeggeri a bordo , ma anche con le tre file di sedili occupate la capacità è niente male: 222 litri. Scelta maestosa anche per i cerchi, che possono essere fino ai 20 pollici.

Sono però gli interni sono il vero fiore allʼocchiello della vettura. A cominciare dal sistema di modularità One Touch, che consente di ripiegare automaticamente i sedili posteriori con un tocco sul touch screen, e tanto basta per ottenere un pianale piatto e lineare. La proverbiale dotazione hi-tech delle vetture Renault si manifesta nel sistema Multisense e nel tablet R-Link con schermo da 8,7 pollici. Grand Scenic è equipaggiato anche con tutti i più noti dispositivi di assistenza alla guida, inclusa la frenata di emergenza attiva con rilevamento dei pedoni. La gamma motori si compone di due benzina e ben 5 diesel, per potenze da 110 a 160 CV, ma il plus è la versione diesel elettrificata Hybrid Assist, dotata di un generatore elettrico e di una batteria 48V per recuperare l’energia in fase di decelerazione e ridurre il consumo di gasolio. La nuova Renault Grand Scenic arriverà a listino il prossimo autunno.