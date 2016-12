Renault-Nissan e la guida autonoma nella Silicon Valley

La prova che le alleanze possono funzionare bene. Quando i francesi di Renault , con la loro storia di partecipazione pubblica alle spalle, e i giapponesi di Nissan , con la tradizione dellʼindustria privata-mamma, si misero insieme per costituire il quinto colosso automobilistico del mondo, in pochi scommisero sul loro successo. E invece lʼAlleanza Renault-Nissan funziona che è una bellezza , e dimostra di saper guardare al futuro come pochi altri gruppi.

Ne è il segno evidente la leadership nel campo dei veicoli elettrici e, adesso, in quello della guida autonoma. Veicoli cioè che dispongono della tecnologia ‒ sensori, radar, intelligenza artificiale ‒ con cui affrontare le strade per conto loro, senza lʼausilio delle mani di un guidatore sul volante. Renault-Nissan contano di avere una decina di veicoli a guida autonoma entro la fine del decennio, e in queste immagini che ci arrivano dalla Silicon Valley, in California, ci offrono lʼultima testimonianza di questa tecnologia. Crocevia di innovazioni tecnologiche, ricerca accademica, investimenti aerospaziali e in start-up ad alto grado di tecnologie, la Silicon Valley ospita anche uno dei Centri Ricerca dellʼAlleanza Renault Nissan. Ed è qui che il numero uno del gruppo Carlos Ghosn ha voluto sperimentare la guida autonoma. Con una Leaf, la rivoluzionaria 5 porte Nissan che è già lʼauto elettrica più venduta sul pianeta. Lʼorizzonte di un mondo dei trasporti dove la guida autonoma sia una realtà di fatto sembra essere sempre più consistente.