Renault Kadjar si ispira a Qashqai

08:30 - A prima vista sembra un deja vu. La nuova Renault Kadjar ‒ che verrà presentata a inizio marzo al Salone di Ginevra ‒ ha una impressionante somiglianza col nuovo Nissan Qashqai. Dʼaltronde Renault e Nissan sono unite in unʼalleanza dʼacciaio, insieme fanno uno dei primi 5 gruppi automobilistici del mondo, e condividono molte cose: i motori dCi a gasolio Renault, la trazione integrale Nissan, e lʼesperienza del costruttore nipponico in fatto di crossover.

Nuovo Kadjar è il modello che mancava nella gamma di crossover Renault. Più grande di Captur, costruito sul pianale della Clio, più piccolo di Koleos, perfetto per il target europeo che predilige i veicoli medi di segmento C. Lʼambizione è però i fare di Kadjar un veicolo globale, forte in Europa (verrà costruito in Spagna insieme alla Megane), ma da esportare anche in Medio Oriente e Africa. Il design è molto fluido e atletico, si snoda per 4,4 metri di lunghezza e accoglierà sia versioni a trazione anteriore che 4x4. La gamma motori prevede certamente i best-seller dCi 1.5 e 1.6 da 110 e 130 CV, ovvero i celebrati turbodiesel common rail di casa Renault, ma anche la gamma benzina proporrà la sovralimentazione turbo del 1.2 TCe. Sulle strade italiane dovrebbe arrivare il prossimo mese di giugno.