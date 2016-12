Renault Kadjar, il Suv degli europei

09:00 - UnʼAlleanza vincente. È quella che Renault ha saputo costruire con una serie di costruttori e marchi sparsi in ogni angolo del pianeta, condividendo tecnologie, piattaforme produttive e dotazioni. Si va da Renault a Nissan, passando per Dacia, Samsung Auto in Corea, la russa AvtoVaz, e col fiore allʼocchiello del brand premium Infiniti. Allʼ85° Salone di Ginevra la strategia dellʼAlleanza dà una dimostrazione delle sue potenzialità.

Col brand Renault debutta il Suv medio Kadjar, inedito nella gamma del costruttore francese, che nasce però dalla comune piattaforma con Nissan. Sinuoso, atletico, dinamico, Renault Kadjar è un crossover medio (segmento C, come Qashqai) di poco meno di 4 metri e mezzo, progettato per le abitudini di guida degli europei, che lʼavranno a disposizione dalla prossima estate. Il design degli interni si rivela sportivo e raffinato e la dotazione di sicurezza è proverbialmente elevata in casa Renault, come quella comfort, che può contare sul sistema multimediale R-Link 2. Motori classici della gamma Renault e due allestimenti X-Mod e Bose. Non sarà lʼunica sorpresa, perché al suo stand Renault porta anche la nuova generazione di Espace, il grande monovolume pronto alla commercializzazione, e la Clio RS 220 EDC Trophy, lʼultimo modello Renault Sport.

Si ritorna al segmento dei Suv con Nissan, che però gioca la carta sportiva con la gamma Nismo e porta a Ginevra la Juke Nismo RS, versione cattiva da 218 CV del piccolo crossover con scocca rinforzata, che si propone sul mercato italiano (prezzi da 30.000 euro) sia col cambio manuale a 6 marce che con la trasmissione Xtronic con paddles al volante. Molta curiosità ha destato in casa Nissan la concept di berlina Sway, per lo sguardo futurista del suo frontale e le forme inedite per una 5 porte. Infine lʼeleganza di Infiniti, che a Ginevra ha portato il bellissimo QX30, un crossover di fascia alta dalle linee avanguardiste e sensuali, pensato espressamente per il pubblico europeo.