Renault Formula 1 Team, ecco la R.S. 17

I motori in Formula 1 si stanno ormai scaldando, lunedì prossimo a Barcellona iniziano i test del team impegnati nel Campionato 2017, che avrà inizio a Melbourne nel weekend del 24/26 marzo. Poi la parentesi asiatica in Cina e Bahrein e lʼapprodo in Europa col G.P. di Russia a Sochi il 30 aprile. La presentazione londinese ha permesso a Renault Sport Formula One Team di rendere omaggio a sponsor e partner, nomi del calibro di BP, Castrol, Mapfre. Ma è stata anche lʼoccasione per svelare la nuova identità di Renault Sport, che in futuro dovrà intensificare i rapporti tra Renault Sport Racing e Renault Sport Cars.