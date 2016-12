Renault Espace, visionario per Dna

08:30 - Il look è stupefacente. Ma se si guarda indietro nel tempo, Renault Espace ha sempre avuto un design che guardava avanti e questa quinta generazione non è da meno. Oggi il grande monovolume francese ‒ il primo di sempre in Europa ‒ assume le sembianze di un moderno crossover: è sempre molto spazioso e versatile, ma ha un assetto più alto da terra di 4 cm rispetto alla serie precedente. Unʼammiraglia dalle forme originali, e non sorprende che il Presidente francese Hollande lo voglia come sua auto di rappresentanza.

Visionario, sperimentale, rivoluzionario, di Espace si è detto tutto in oltre 30 anni di presenza sul mercato, dove ha cambiato il modo di viaggiare delle famiglie europee. Quel che unisce esterni e interni del nuovo Espace è lʼispirazione aeronautica. Le linee esterne rispecchiano la ricerca di fluidità e aerodinamica propria dei jet, mentre all’interno l’abitacolo richiama la cabina di pilotaggio di un aereo con la tipica consolle centrale “sospesa” e un grande tablet centrale da 9 pollici. Lungo 4,85 metri, Renault Espace è largo 1,87 e alto 1,68 metri, vale a dire 6 cm abbondanti in meno del modello precedente. La resa aerodinamica è quindi migliore, e ciò rende più efficiente la marcia, anche per la dieta di ben 250 kg cui il veicolo è stato sottoposto.

Il passo cresce fino a 2,88 metri e quindi la spaziosità e il comfort degli interni risultano ancora più ampi. La seconda fila accoglie tre sedili singoli. La capacità del vano bagagli va da 660 litri con 5 persone a bordo (un record) a oltre 2.000 litri abbattendo la seconda fila. La novità tecnica più rilevante di nuovo Renault Espace è il sistema Multi-Sense che coordina tutte le tecnologie di bordo e accresce il piacere di guida. Il sistema controlla e gestisce le sospensioni, il telaio a 4 ruote sterzanti 4Control, le 5 modalità di marcia che modificano assetto, risposta del motore e cambio. Ma Multi-Sense modifica anche le luci dʼambiente degli interni, passando da tonalità come il verde e il giallo fino al blu, rosso, viola, così da seguire l’umore del conducente.

Il crossover è disponibile nei tre allestimenti Zen, Intense e Initiale Paris. Tre le motorizzazioni, tutte di cilindrata 1.6: diesel da 130 CV e cambio manuale, biturbo diesel da 160 CV e turbo benzina da 200 CV. Nella gamma di trasmissioni, anche il cambio automatico a doppia frizione EDC. Nuova Renault Espace arriva nelle concessionarie italiane ad aprile, la forbice di prezzi va da 32.900 a 45.500 Euro. La terza fila di sedili costa 900 euro.