Renault Espace, la trasformazione

08:30 - Renault ha avviato la produzione in Francia della nuova generazione di Espace, un veicolo che al debutto 30 anni fa rivoluzionò lʼidea di automobile degli europei. Per la prima volta si parlava infatti di “monovolume”, dove lʼabitacolo diventava il nocciolo del progetto e a bordo cʼerano tanti posti e spazi per tutti. Eppure la prima Renault Espace era lunga appena 4,25 metri, oggi la quinta generazione è più lunga di 60 cm e ha forme che si mischiano con altre carrozzerie. Un crossover, a dimostrazione che per essere sempre avanti, bisogna sapersi reinventare.

Un moderno e dinamico crossover, che non smette però lʼabito della spaziosità e versatilità, confermando di essere ancor oggi il veicolo più generoso che ci sia. Il passo è di 2,9 metri e la larghezza di quasi 1,9 metri, per tre file di sedili e 7 posti. Solo l’altezza perde qualche centimetro, giusto per ottimizzare l’aerodinamica e rendere più efficiente quest’auto di stazza. Enorme il bagagliaio, che con 5 persone a bordo offre una capacità di 660 litri. La quinta generazione di Renault Espace aggiorna anche la sua dotazione hi-tech: nella dotazione di serie entrano i fari full LED e il cruscotto con strumentazione integralmente digitale, protetto da una visiera: uno schermo TFT ad alta risoluzione riconfigurabile sostituisce i tradizionali quadranti.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Espace si distingue per il telaio 4Control, cioè con 4 ruote indipendenti. Un optional che permette al grande MPV di migliorare la precisione di guida e la stabilità. Ampia la gamma motori, interamente turbocompressa. A benzina Renault ha scelto come proposta unica il moderno 1.6 Energy TCe da 200 CV, cui è abbinato il cambio automatico a doppia frizione EDC. Un propulsore tanto brillante quanto parco nei consumi e nelle emissioni. A gasolio i due Energy dCi sono il 1.6 turbo da 130 CV e il biturbo 1.6 da 160 CV con cambio EDC.