Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy

Per semplificare, è la Super Clio. In effetti 220 CV sono già una enormità di per sé, ma lo scalpore aumenta quando a montarli è una "piccola" di segmento B. La Renault Clio più potente di sempre si chiama Clio R.S. 220 EDC Trophy, una serie limitata ovviamente, che prende le mosse dalla Clio R.S. 200 con cambio automatico a doppia frizione EDC. Rispetto a questa però, eroga 20 CV di maggior potenza a oltre 6.000 giri e 40 Newtonmetri di coppia in più.