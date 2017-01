Renault Clio la straniera più amata dʼItalia

Il mercato italiano dellʼauto è cresciuto del 18% nel 2016, ma nella media cʼè chi è cresciuto di più. Come il gruppo Renault , il cui +23% e oltre 188 mila auto immatricolate ha permesso allʼex Regie di salire dal 9 al 9,3% di quota mercato , il miglior risultato raggiunto in Italia da 32 anni a questa parte.

Sono tante le soddisfazioni che il gruppo transalpino ha colto in Italia negli ultimi 12 mesi. La Clio è stata lʼauto straniera più venduta con 47.378 unità . A parlarci di questi risultati è Bernard Chretienne , numero uno di Renault Italia, orgoglioso del fatto che il Belpaese è diventato il terzo al mondo per la Casa francese. Il fatturato ha registrato quasi 3 miliardi di euro , un incremento del 31% rispetto al 2015, e ad andare bene sono anche Captur con 28.239 unità, il crossover più venduto nella sua categoria, Kadjar con 15.350 esemplari e la nuova Twingo con 9.314 unità. Espace si conferma il monovolume di grandi dimensioni più amato con 2.665 immatricolazioni nel 2016, e ancora devono andare a regime i progetti Talisman, nuova Megane e nuova Scenic.

Non solo, ma le vendite dei veicoli commerciali Renault in Italia segnano più 48% rispetto a un anno prima e Dacia continua a scalare posizioni, tanto da aver venduto nel 2016 più di 52 mila vetture, con Sandero e Duster a sgomitare per il primato di brand (21.169 la prima, 22.362 il Suv). Altro record per Dacia, brand con una gamma di modelli al 100% a gpl, è che le motorizzazioni a gas rappresentano il 35% del totale venduto. E anche Clio è attesa questʼanno a una versione turbo Gpl. Renault Italia ha pure rinnovato il parco concessionarie, con 161 showroom già ristrutturati e altri 40 da rinnovare entro questʼanno.