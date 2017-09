Renault, al via la campagna Green per cambiare auto

Il beneficio si ottiene in caso di rottamazione o ritiro di un veicolo da Euro 0 a Euro 4. Ancora molto diffusi, visto che al 2016 il parco auto in circolazione in Italia conta ancora per il 69% del totale veicoli omologati secondo standard sulle emissioni da Euro 0 a Euro 4. Un parco circolante abbastanza obsoleto e, come noto, non ci sono al momento incentivi pubblici volti al rinnovamento del parco auto. Renault ci prova quindi in autonomia, con un programma green che mira a coinvolgere il cliente. Sulla Clio, ad esempio, gli sconti fino al 30 settembre arrivano a 5.000 euro, 4.500 su Captur, il B-Suv più venduto dʼItalia, e 6.000 euro su Megane, fino ai 7.000 euro per la Espace.