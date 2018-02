9 febbraio 2018 08:40 Renault al fianco del Rugby Italiano Presentate le nuove Kadjar Sport Edition

Renault e il Rugby, una passione che si rinnova. Per il secondo anno di fila la Casa francese è infatti sponsor ufficiale della Federazione Italiana Rugby, una presenza ben visibile domenica scorsa nellʼesordio allʼOlimpico di Roma della nazionale italiana contro lʼInghilterra nel primo match del Sei Nazioni 2018. Occasione anche per svelare in anteprima le nuove versioni Kadjar Sport Edition.

Renault fornirà alla federazione italiana della palla ovale una flotta di 32 veicoli. I primi due sono stati un Koleos e una Talisman per il commissario tecnico della nazionale italiana Conor OʼShea e per il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi. Il debutto con i fortissimi inglesi non è stato fortunato, soprattutto nella parte finale del match, ma la determinazione e il coraggio dellʼItalia hanno per lunghi tratti bloccato gli alfieri della Rosa di Lancaster, e chissà se il prossimo impegno contro lʼaltrettanto forte Irlanda (sabato 10 ore 15,15 a Dublino) non regali le prime gioie agli azzurri.