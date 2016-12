Record dʼefficienza per la Peugeot 208

Arriva a giugno, ma è già ordinabile nelle concessionarie Peugeot, la nuova 208 . Equipaggiamenti più ricchi, motori sempre super efficienti e un intenso restyling estetico per la best-seller francese. Che arriva fresca di un primato: quello dei consumi di gasolio più bassi per unʼauto di serie . La versione 1.6 BlueHDi 100 CV con cambio manuale a 5 marce ha infatti percorso 2.152 km con un pieno di gasolio (serbatoio da 43 litri) sul circuito di prova di Belchamp.

Un primato omologato dallʼUtac (Unione tecnica francese dellʼautomobile) e molto meno dei 3 litri/100 km che dichiara la scheda tecnica. Vero è che stile di guida e condizioni di marcia influenzano il dato di efficienza, ma è chiaro che si tratta comunque di una prestazione ai limiti del favoloso! Lʼintera gamma motori della nuova Peugeot 208 rispetta lo standard Euro 6 sulle emissioni. A gasolio il 1.6 BlueHDi con Start&Stop è declinato n tre livelli di potenza: 75, 100 e 120 CV. La gamma a benzina PureTech parte dal 3 cilindri 1.0 da 68 CV e sale al 1.2 da 82 CV, ma a 3 cilindri è anche una versione turbo da 110 CV. Nel listino italiano sono previsti 4 allestimenti per la 3 e la 5 porte, in seguito la 3 porte avrà anche due esclusive versioni GTI e GTI by Peugeot Sport.