Pubbliredazionale Rc Auto: da luglio via agli sconti obbligatori per la scatola nera

Ottime notizie in arrivo per i guidatori italiani che a breve potranno contare su una riduzione delle tariffe dell’Rc Auto. L’assicurazione auto, come sappiamo, rappresenta una delle principali voci di spesa delle famiglie del Bel Paese che in molti casi si trovano a dover far quadrare i conti con qualche difficoltà. Mantenere un veicolo, infatti, comporta tutta una serie di spese necessarie e indispensabili per farlo circolare con regolarità e sicurezza sulle carreggiate senza il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Adesso però tutti gli automobilisti virtuosi avranno l’opportunità di vedere ridotto anche sensibilmente il premio della propria polizza, sarà sufficiente installare la scatola nera sul veicolo.

Questo innovativo dispositivo, conosciuto più comunemente anche come black box, grazie al localizzatore gps incorporato permette di monitorare e registrare le informazioni relative al mezzo e allo stile di guida dell’assicurato. Grazie alla scatola nera è possibile tenere traccia della posizione dell’auto, della sua velocità e, in caso di sinistro, verificare le dinamiche dell’incidente in modo dettagliato. Per avere un’idea più precisa scopri a cosa serve e come funziona la scatola nera con la guida di Facile.it che ti aiuterà ad avere tutte le informazioni pratiche che ti servono e ti aiuterà a conoscere i vantaggi della scelta di installare tale dispositivo.

Come abbiamo accennato in precedenza, a breve prenderà il via una novità particolarmente gradita per i guidatori italiani, e soprattutto per loro tasche. A partire dal prossimo 10 luglio, infatti, tutte le compagnie assicurative avranno l’obbligo di applicare uno sconto ai consumatori che decideranno di dotarsi di scatola nera, ma anche a chi darà il consenso all’opportunità da parte della compagnia di ispezionare il veicolo e il suo stato, e anche coloro che sceglieranno di installare nella propria auto uno tra i dispositivi che impediscono l’avvio automatico del motore.