Rav4, finalmente la versione ibrida!

08:30 - Mancava solo lui. Nella gamma più ampia al mondo di veicoli ibridi elettrici - quella Toyota naturalmente - mancava soltanto il suo Suv più famoso e venduto al mondo: Rav4. Almeno finora, perché anche per Rav4 è giunto il momento, a ventʼanni dallʼesordio, di una versione ibrida accompagnata dalla trazione integrale. In Europa arriverà allʼinizio del 2016.

Il prossimo Toyota Rav4 Hybrid All Wheel Drive combina il motore 2.5 a benzina con un motore elettrico montato sullʼassale posteriore. Le quattro ruote motrici assicurano la miglior stabilità di marcia, anche per lʼeventuale rimorchio. Rav4 Hybrid è infatti in grado di trainare pesi fino a 1.650 kg, un valore invidiabile per i veicoli a doppia alimentazione. Tra le dotazioni di sicurezza esordisce il sistema di prevenzione degli incidenti, che frena automaticamente la vettura tra i 10 e gli 80 km/h. Lʼequipaggiamento di sicurezza include lʼavviso di superamento di corsia e lʼassistente che legge i segnali stradali e li riproduce sul monitor di bordo (Road Sign Assist), un dispositivo che a breve debutterà sulle nuove Auris e Avensis.

Toyota Rav4 Hybrid si caratterizza per il design specifico del frontale, che integra i fari full LED. La coda mostra un look più imponente del paraurti, che enfatizza la presenza su strada del Suv. Gli interni prevedono materiali soffici al tatto e includono uno schermo full colour TFT, perfetto anche per la visibilità a 360 gradi del nuovo Panoramic View Monitor, che favorisce le manovre di parcheggio sia anteriori che posteriori.