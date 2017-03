Range Rover toglie i veli alla… Velar

Velar diventa così la quarta Range Rover, la gamma di vetture più esportata di sempre dalla Gran Bretagna. La prima Range Rover uscì nel 1970 e in quasi mezzo secolo non ha mai conosciuto crisi, anche quando la factory britannica ha perso la sua indipendenza per entrare nellʼorbita Ford prima e Tata poi. La struttura leggera in alluminio ottimizza performance e agilità su ogni percorso di Velar, che vanta su misure generose: passo di 2,87 metri e bagagliaio da 673 litri. La capacità di traino arriva a 2.500 kg. Suv modernissimo nelle forme, un poʼ comʼè stato Evoque qualche anno fa, e con gli equipaggiamenti tecnici più evoluti al mondo, dalle sospensioni pneumatiche di serie sulle versioni a sei cilindri alla trazione integrale con differenziale posteriore bloccabile.