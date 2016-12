Range Rover Sport SRV sul lago ghiacciato

I fuoristrada inglesi sono notoriamente solidissimi, resistenti, inarrestabili. Anche su terreni estremi, improbabili, come dimostra questa Range Rover Sport SRV con motore 8 cilindri da 550 CV. Un veicolo maestoso che è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi, come una sports car impegnata a Silverstone. Soltanto che le sue doti dinamiche le ha espresse sul lago ghiacciato di Udjaur, oltre il Circolo Polare Artico. Qui è stato allestito un circuito, disegnato tale e quale proprio a quello di Silverstone, angolo della vecchia Inghilterra tanto caro ai fan Range Rover, in una replica in scala 1:1. Le immagini dellʼimpresa in questo video, dove lʼesploratore Saunders è stato accompagnato dal finlandese Minna Sillankorva, ex campione di rally e istruttore Land Rover Experience.