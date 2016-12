12 aprile 2016 Range Rover Evoque Cabriolet, lʼidea in più Idee originali da Oltre Manica

E poi dicono che gli inglesi non hanno fantasia! Che questa sia roba dei latini, che la creatività abiti in Italia e… invece dai sudditi di Sua Maestà, in coabitazione con gli indiani che hanno acquistato Jaguar Land Rover, arriva una delle auto più innovative degli ultimi anni: la Range Rover Evoque Cabrio. Variazione di carrozzeria del modello Land Rover ‒ Evoque ‒ più venduto oggi al mondo.

Unʼauto che è un vero unicum sul mercato, perché si tratta di un incrocio tra il Suv Evoque ‒ il modello Land Rover più giovane e più venduto ‒ e la carrozzeria scoperta, con capote in tessuto che si ripiega in soli 18 secondi. Ne nasce un crossover assolutamente originale, bello da guidare col tetto aperto pur avendo lʼassetto alto da terra propria dei fuoristrada. Una vera sfida insomma, ma i più credono che alla fine sarà vincente come la Evoque coperta, già declinata nelle due varianti di carrozzeria Coupé 3 porte e Suv compatto 5 porte. Altra menzione di merito è il fatto che il design speciale del primo crossover convertibile al mondo racchiude un abitacolo elegante, spazioso (ma omologato comunque per 4 posti) e con un bel bagagliaio da 250 litri, cui aggiunge il vano portasci passante.

La Evoque Cabrio fa proprie dotazioni di sicurezza specifiche, come il Roll-Over ‒ barre antiribaltamento ‒ che si apre in meno di un decimo di secondo. La capote può essere aperta o chiusa anche in movimento, fino alla velocità di 48 km/h. La dotazione di bordo è indubbiamente premium e Land Rover fa debuttare il nuovo sistema di infotainment con touchscreen da 10,2 pollici ad alta risoluzione, che eleva gli standard di connettività e offre una totale integrazione con gli smartphone. La Evoque Cabrio non perde nulla delle capacità off-road delle Land Rover e ha di serie sia la trazione integrale che il cambio automatico a 9 rapporti. I tre motori in gamma sono tutti 4 cilindri e di cilindrata due litri: il benzina sviluppa 240 CV, i due turbodiesel 150 e 190 CV. I prezzi della Evoque Cabrio partono da 53.400 euro.