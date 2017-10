31 ottobre 2017 08:45 Range Rover allarga la famiglia con Velar Land Rover rafforza la sua gamma più esclusiva

Land Rover ha lanciato sul mercato italiano la nuova, assolutamente inedita Range Rover Velar. Quarto modello della famiglia dʼimbattibili fuoristrada premium, più grande di Evoque (20 cm in più di passo) e un poʼ più piccolo di Range Rover Sport e Range Rover, Velar si presenta con un design specifico e una personalità tutta sua. Lo vediamo in queste immagini di grande fascino girate in Norvegia.

La prima cosa che si coglie è lʼarmonia delle forme di Velar. La linea di cintura laterale sale verso la coda e conferisce un look sportivo e dinamico al Suv britannico. I dettagli di carrozzeria fanno poi la differenza, perché sono altamente tecnologici: i fari, ad esempio, sono a LED superslim e se si opta per lʼilluminazione al laser si può contare su un fascio di luce degli abbaglianti che arriva a 550 metri di profondità! I gruppi ottici posteriori a LED offrono una grafica 3D e sono affiancati da una luce di arresto integrale posta in alto, mentre i retronebbia, sempre a LED, sono visibili anche lateralmente. Di spicco sono anche le grandi ruote, che possono arrivare fino ai 22 pollici e denotano le capacità di marcia di Velar in ogni situazione e tipo di terreno.

Altro particolare stilistico di grande qualità tecnologica sta nelle maniglie che si ritraggono a filo della carrozzeria: in marcia, quando le portiere si bloccano o si superano gli 8 km/h, le maniglie si ritraggono a filo della fiancata, migliorando lʼaerodinamica e dando slancio continuo alle linee laterali. Il robusto portellone apre poi su un vano bagagli di grande capacità, con 673 litri standard, che possono diventare 1.800 circa abbattendo la seconda fila di sedili. Dentro cʼè tutta la raffinatezza cui ci hanno abituato le Range Rover, basti vedere il sistema dʼinfotainment con due touchscreen da 10 pollici ad alta definizione.

Velar è anche un Suv 4x4 dalle elevate performance dinamiche, su strada e in fuoristrada. Il super efficiente sistema Terrain Response di Land Rover non poteva certo mancare, ma in più ci sono le sospensioni pneumatiche Integral Link, capaci di abbassare lʼassetto del veicolo in automatico se si superano i 105 km/h di velocità. Velar supera angoli di attacco e uscita di quasi 30 gradi e può guadare un corso dʼacqua profondo 65 cm. Le sospensioni pneumatiche sono disponibili a richiesta sui modelli con motore 4 cilindri diesel da 240 CV e benzina da 300 CV, mentre sono di serie su tutti i modelli a 6 cilindri. Gamma motori che va dai 180 ai 380 CV di potenza, per prezzi che partono da 58.800 euro.