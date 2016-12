8 novembre 2014 Quest'anno c'è Agostini a Novegro Ci sarà anche lui alla Mostra Scambio di Novegro, lo potrete incontrare vicino alle moto da corsa con cui ha vinto di GIGI SIRONI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:59 - Ago e le sue moto, rosse e grigie, Mv Agusta: la 125 bialbero, la 350 e la 500 4 cilindri e poi le 6 cilindri uniche al mondo... L'appuntamento è nei padiglioni della Mostra Scambio di Novegro dove sabato 8 Novembre alle 16 potrete incontrare Giacomo Agostini l'uomo che ha vissuto la grande sfida delle corse con Mv portando in gara in tutto il mondo le moto del marchio di Cascina Costa. Mv da corsa e da strada, è tutta dedicata a loro la rassegna tematica della 62° Mostra Scambio di Novegro, dal 7 al 9 novembre 2014.

Tra gli stand con moto, ricambi e curiosità farete un percorso di mezzo secolo, attraverso modelli legati alle gare e all’industrializzazione su due ruote. Era convinzione del conte Domenico Agusta, fondatore della casa motociclistica lombarda, che le competizioni rappresentassero il miglior veicolo pubblicitario soprattutto per il marchio giovane qual era all'epoca la MV Agusta. Sulla base di questo pensiero inizialmente la casa si schierò ufficialmente nelle competizioni fuoristrada per poi passare nel 1950 alle moto da gran premio. La moto del debutto nella velocità fu la MV Agusta 125 bialbero capace di 13 CV a 10.000 giri. Nello stesso anno all'esposizione motociclistica milanese venne presentata la stradale 500 Quattro Cilindri una bialbero da 50 CV sulla quale l’ing. Pietro Remor sviluppò la prima quattro cilindri da gran premio di Cascina Costa.



Testimonianza di quell'avventura è la mostra tematica organizzata con numerose MV da gran premio, veri capolavori di meccanica e di design, autentici miti su due ruote. Vedremo sicuramente la MV Agusta 350 tre cilindri, la MV Agusta 350 quattro cilindri e la MV Agusta 350 sei cilindri (unica al mondo) e poi la 500 tre cilindri, la 500 quattro cilindri e la 500 sei cilindri (unica al mondo). Tra le moto stradali ammireremo bellissimi esemplari di 50 Liberty, 125 GTLS, 150 Sport, 250 bicilindrica, 350 Sport e 750 quattro cilindri. Agostini stesso sarà lì e magari chissà racconterà qualche aneddoto curioso di quegli anni di sfide epocali...



Il resto, beh già lo sapete. L'inverno è alle porte e se dovete cominciare un restauro o una nuova sfida a due ruote nella vostra piccola officina il momento giusto è questo. L'edizione di Novembre della mostra scambio permette di fare ottimi affari, trovare tutto il necessario per trascorrere un inverno indaffarati tra cacciaviti, chiavi inglesi cerchioni e vecchi serbatoi, che poi -detto tra noi - è anche il modo migliore di aspettare la primavera...