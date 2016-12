Quanti Suv al Salone di Ginevra!

09:30 - Qualcuno li considera scontati, ma sono ancora loro, i Suv, a dominare la scena di un salone internazionale importante come Ginevra. Ce ne sono di tutti i tipi: piccoli, medi, alto di gamma, a trazione anteriore o integrale, versatili come monovolume o altissimi come fuoristrada. Un segmento molto dinamico, che ha visto le Case auto darsi battaglia a colpi di novità. Nellʼarticolo di apertura abbiamo visto Renault Kadjar e Nissan Juke Nismo RS, ora andiamo a scoprire gli altri Sports Utility Vehicle del salone.

Honda torna nel segmento dei Suv medi compatti col nuovo HR-V, crossover polivalente che si stacca completamente dal vecchio HR-V tre porte di qualche decennio fa e sposa adesso la versatilità dei moderni MPV. Come CR-V, ma più piccolo e accessibile. Honda lo proporrà a partire da giugno con nuove motorizzazioni ad elevata efficienza: un 1.6 i-DTEC diesel da 120 CV e un motore benzina 1.5 i-VTEC da 130 CV. Molto simile nel posizionamento è Hyundai Tucson, che vanta una dotazione di sicurezza molto ricca, tra cui il sistema di frenata di emergenza con tre modalità di funzionamento in base al percorso: pedonale, cittadino e extraurbano. Sarà proposto a breve con ben 5 motorizzazioni, due a benzina e tre diesel e tra i cambi ci sarà anche il sequenziale a doppia frizione e 7 rapporti.

Mazda arriva a Ginevra con ben due prodotti di particolare valenza estetica. Il piccolo CX-3 è un Suv inedito ed è presentato per la prima volta in Europa, ma altrove è già venduto con successo. Il più grande CX-5 è stato invece sottoposto a restyling e andrà a competere con Honda HR-V e Hyundai Tucson. A sfidare Mazda CX-3 ci sarà anche SsangYong Tivoli, il nuovo e compatto Suv del costruttore coreano, con assetto da berlina stradale per avere successo in Europa, dove debutterà a maggio. Ancora allo stadio di prototipo, ma sicuro della sua doppia alimentazione ibrida benzina/elettrica è Mitsubishi XR-Phev II, un piccolo SUV ibrido da 163 CV con le emissioni di CO2 più basse della categoria: 40 g/km.

La fascia alta di mercato viene rappresentata da MINI Countryman Park Lane, dal crossover Infiniti QX30, dal fuoristrada verace Jeep Wrangler, proposto nelle due originali versioni Rocks Star (con stella Us Army cul cofano) e Black Edition II. Ma molta attesa suscita Range Rover Evoque 2016. Lʼelegante Suv britannico è stato rifinito nel design e adotta il nuovo, ultra efficiente motore diesel Ingenium da 4,2 litri/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 di appena 109 g/km. Per un Suv, quasi un sogno.