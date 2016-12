Puma griffa le nuove Ferrari Icon

10:30 - Il rosso domina, e non poteva essere altrimenti, sulle nuove calzature Ferrari. A firmarle è Puma, da 10 anni partner footwear della Casa del Cavallino. Puma ha lanciato quattro modelli di calzature sportive Ferrari Icon, uno anche di scarpini da calcio. Una collezione che vuole celebrare proprio la partnership iniziata nel 2005, e i cui riflessi arrivano anche sui nuovi prodotti.

Il design delle scarpe sʼispira alla Scuderia Ferrari, al team che gareggia in Formula 1, e al comune slogan: Driven To Be Faster. Andiamo a vederle queste nuove, belle ed esclusive calzature. Il modello FutureCat SF 10 è la rivisitazione del primo modello che Puma e Ferrari lanciarono nel 2005, appositamente studiato per le corse automobilistiche. La pelle color Ferrari Corsa Red è immancabile, come la tipica striscia laterale Puma. Classica e senza tempo è la scarpa Puma Suede, anchʼessa adatta alle corse auto, mentre il modello Mobium Elite Speed è stato pensato per il podismo e la scarpa evoSPEED 1.3 F947 FG per il calcio. Questʼultima sarà prodotta in una serie limitata a 947 paia.