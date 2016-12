Pubblico record al Salone di Parigi

10:00 - Il Mondial Auto di Parigi ha chiuso lʼedizione 2014 col record assoluto di presenze: 1.253.513 visitatori. Dato che ne fa il Motor Show più seguito al mondo, elefantiaco non soltanto per la durata (15 giorni di apertura al pubblico), ma anche per il parterre di automobili che ospita: questʼanno sono state più di 100 le anteprime mondiali. Il pubblico ha anche potuto svolgere oltre 10 mila test drive di veicoli ibridi elettrici e alternativi, il 20% in più dellʼedizione 2012.

Certo il salone parigino si fa attendere, perché il prossimo anno lʼalternanza con Francoforte prevede il passaggio del testimone alla metropoli renana (e lʼarea espositiva non è meno grande, anzi) e il prossimo Mondial Auto di Parigi si svolgerà dal primo al 16 ottobre 2016, sempre alla Porte de Versailles. Per gli appassionati il prossimo appuntamento è in Italia: torna infatti, dopo lʼassenza dello scorso anno, il Motor Show di Bologna. La 39° edizione si terrà dal 6 al 14 dicembre e gli organizzatori hanno già fatto partire la campagna pubblicitaria. In mezzo lʼappuntamento ad hoc per i fan delle due ruote: Milano ospita dal 6 al 9 novembre la 72° edizione dellʼEicma, il salone internazionale del ciclo e del motociclo. Un appuntamento storico, perché la prima volta del Salone fu nel 1914 e questʼanno lʼEicma celebra quindi il suo centenario.