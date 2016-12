PSA vuole il primato in Italia tra i gruppi esteri

Consolidarsi in Europa, crescere in Cina ed entrare sul mercato nordamericano. Sono le ambizioni globali del gruppo PSA ‒ Peugeot Citroen ‒ mentre a livello locale lʼItalia dà discrete soddisfazioni al gruppo francese, terzo in assoluto per vendite nella penisola. Ce ne parla Massimo Roserba , da pochi giorni nuovo Direttore Generale di PSA Italia .

Una carriera che parte in FCA, area finanza prima e marketing poi, con esperienze in Cina dove ha seguito lo sviluppo del brand Alfa Romeo, e poi a Modena per Maserati. Quindi il passaggio a PSA, da Marchionne a Carlos Tavarez, due modelli di leadership e determinazione secondo Roserba. “In PSA ho trovato un organizzazione incredibile, con processi davvero ben strutturati ‒ dice il neo Dg di PSA Italia ‒. Siamo il terzo gruppo in Italia con il 9,5% del mercato con tutti e tre i Brand. Peugeot si concentra sulla tecnologia al servizio del cliente, vedi il volante i-Cockpit, mentre Citroen guarda a un cliente diverso, non convenzionale, e la tecnologia devʼessere facile e immediata. DS è invece un Brand totalmente nuovo, sganciato da Citroen, con nuovi prodotti dal 2018 e una rete di store dedicata, col quale vogliamo cavalcare il cosiddetto lusso alla francese”.