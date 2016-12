14 agosto 2015 Yamaha XV950 Bobber Style Una moto che si presta alla personalizzazione

Dici Bobber e pensi agli Stati Uniti, alle sterminate praterie del Texas solcate da un lungo nastro d'asfalto dove correre con il tuo chopper… E allora che c'entra il Sol Levante in tutto questo? Ci entra prepotentemente invece, perché Yamaha ha creato, per gli amanti del genere, una tra le moto più belle che ci sia capitato di provare negli ultimi mesi: la XV950 Bobber Style.

Yamaha XV950 Bobber Style 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha XV950 Bobber Style La prova della Yamaha XV950 Bobber Style, unʼedizione speciale della bicilindrica giapponese leggi dopo slideshow

Una versione che abbiamo provato e che ci ha sorpresi subito per la presenza scenica: colorazione verde “militare” con logo Yamaha nero, sella monoposto in pelle traforata con molle a vista, foderi forcelle “a soffietto” neri, manopole e cover filtro aria con finitura ottone a impreziosire il tutto. Diciamo che ci siamo calati volentieri nei panni di novelli James Dean, e quindi giubbotto di pelle, casco aperto e via. Solo che al posto delle praterie statunitensi ci siamo ritrovati nel traffico di Piazza Cadorna a Milano, tra taxi, furgoni e lastroni di pavé, il tutto arricchito dai binari del tram… Ma la proverbiale efficienza nipponica ha pensato anche alle strade dell'italico stivale, e infatti ha dotato la XV950 Bobber di morbide sospensioni che hanno assorbito tutte le asperità del terreno.

In questa versione la moto si ritaglia un compito che le sorelle un po' più “di serie” fanno fatica ad assolvere: “avere stile”. Da un punto di vista di funzionamento, infatti, la perfezione giapponese si sente in ogni piccolo particolare, dalla maneggevolezza al motore corposo anche ai bassi, il bicilindrico a V di 942 cc che sorprendentemente non scalda nemmeno troppo, dall'allungo buono al cambio preciso. Ma lo stile, i nostri lettori lo sanno, è altra cosa e la nostra bobber ne è intrisa. Davanti a un qualsiasi bar (abbiamo fatto la prova in differenti zone e in differenti città) desta interesse, curiosità, domande…

In Yamaha hanno dedicato attenzione proprio a questi particolari, che possono tranquillamente portare questo modello nel garage di chi vuole una moto custom senza rinunciare alla solidità e all'affidabilità di un motore e di una ciclistica giapponesi. E questa volta hanno lasciato veramente poco al caso, inserendo nel kit "bobber” anche il terminale Akrapovic che dona "la voce grossa" alla nostra amica dagli occhi di ghiaccio. Conclusione: Bella, stilosa e anche divertente da guidare. Unico neo? Una volta conquistata la ragazza al bancone del bar dove vi siete fermati, le dovrete dare appuntamento… per un altro giorno: la XV950 bobber è monosella! Certo si potrebbe montare la sella per il passeggero, ma potrebbe diventare gelosa.