3 gennaio 2016 Volvo V60 Cross Country AWD Una wagon pensata per lʼoffroad

La Volvo V60 con un quid in più. E questo quid si chiama Cross Country, variante di carrozzeria con assetto alto e look crossover che Tgcom24 ha provato nella versione a trazione integrale. Più aggressiva e più alta da terra di 65 mm, la Volvo V60 Cross Country ha un aspetto elegante e sportivo al tempo stesso, con modanature nere, cerchi in lega da 19 pollici, il doppio terminale di scarico, ciò che ne fanno una wagon dal carattere forte, con la passione per la natura e l'avventura.

Volvo V60 Cross Country AWD 1 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo V60 Cross Country AWD Si chiama Cross Country, ha la trazione integrale ed è la versione di punta della gamma Volvo V60

Anche la cura dei particolari interni e le rifiniture sono un cavallo di battaglia della V60 Cross Country, che nella versione D4 provata montava il motore turbodiesel 2.4 da 190 CV con cambio automatico. È bene dire subito che la macchina è confortevolissima da guidare, pronta in ogni condizione, una vera Allroad che fa sentire sicuri sempre. Dotata comʼè di tecnologia Torque Vectoring per il controllo indipendente delle ruote e con sistema di controllo della trazione in curva. Ma anche il sistema di controllo della velocità in discesa, lʼavvisatore acustico per prevenire la collisione e lʼallarme di superamento della corsia di marcia sono alcuni dei plus di questa vettura. A conferma della sicurezza come punto di forza della filosofia Volvo.

Grande la versatilità: i sedili posteriori ripiegabili in tre parti (40/20/40), permettono di aumentare i 430 litri di spazio di carico posteriore. Sedili posteriori che hanno i cuscini rialzati per bambini integrati, con un solo semplice gesto i cuscini rialzati possono essere estratti dalla base del sedile, garantendo ai bambini dai tre anni in su un'altezza della seduta adeguata per viaggiare in totale sicurezza e comodità. Comfort che si conferma col sistema dʼinfotainment integrato, lʼimpianto hi-fi Harman Kardon, e per quei servizi basati su cloud Volvo, che consentono a chi guida di trovare e pagare un parcheggio dall'auto, scoprire nuovi ristoranti vicino alla destinazione, ascoltare in streaming la musica preferita e utilizzare la funzione di lettura vocale dei messaggi senza togliere le mani dal volante.

La carrozzeria della V60 Cross Country è contraddistinta da una griglia a nido d'ape esclusiva di questa versione, come esclusive sono le piastre paracolpi posteriori. Gli pneumatici a profilo alto (da 18 o 19 pollici) accentuano il comfort di marcia in fuoristrada, perché riducono la rumorosità causata dal fondo stradale e garantiscono un'ulteriore protezione ai cerchioni quando si sale su un marciapiede o si percorre una strada sassosa. La wagon Volvo dispone della nuovissima app Connected Service Booking, primo passo di quella che diventerà una piena integrazione dell'officina della concessionaria digitale: l'auto non si limiterà a ricordare al conducente che è ora di fare il tagliando, ma suggerirà le date disponibili per l'appuntamento con l'officina presso la concessionaria Volvo.