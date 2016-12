8 giugno 2015 Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Tgcom24 ha provato unʼicona del 1968

Sono passati tanti anni eppure il piacere di guidare la Volvo P1800 è rimasto intenso. Lʼauto è bella ‒ una coupé due porte con una silhouette che più slanciata non si può ‒ che Tgcom24 ha avuto la fortuna di guidare lungo le strade della Svezia, nei pressi di Göteborg, dovʼè stata invitata per conoscere il nuovo Museo Volvo. Icona della Casa svedese, la P1800 (anno 1968) è ancora scattante come un tempo, quando seminava i nemici temibili di Simon Templar, "il Santo" della celebre serie TV anni 60, che non ha mai rinunciato a guidare la sua coupé svedese.

Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg 1 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 2 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 3 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 4 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 5 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 6 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 7 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 8 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 9 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 10 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 11 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 12 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 13 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 14 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 15 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 16 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 17 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 18 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 19 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 20 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 21 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 22 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 23 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 24 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 25 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 26 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 27 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 28 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 29 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 30 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km 31 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Volvo P1800 e il nuovo Museo di Goteborg Quando si dice lʼaffidabilità. Cʼè un americano che con la sua Volvo P1800 ha fatto 5 milioni di km leggi dopo slideshow

In queste immagini, che Volvo ci ha dedicate in esclusiva, vediamo le linee filanti della P1800, eleganti e sportive al tempo stesso. Per due decenni ha rappresentato un understatement di gran gusto e classe: non proprio unʼauto sportiva, ma signorile, molto svedese. La coupé è scattante, sa ancora il fatto suo, divertentissima la guida con un cambio manuale rigido ed è fantastico inserire la quinta marcia dalla leva posta sul volante! Il motore gira bene, emettendo un suono appassionante. Confortevole lʼabitacolo, ma nessun servosterzo ad aiutare il volante così ampio. Senza nostalgie riscopriamo antiche abitudini, come girare le manovelle dei finestrini, ma quel che sorprende è la bellezza della strumentazione sul cruscotto e lʼeleganza della plancia. I sedili sono comodissimi, super morbidi, da salotto.

Quando si dice i "valori Volvo". Eppure la gestazione della vetturaè stata laboriosa e forse la P1800 è stata la prima vera auto globale. Progetto svedese, design italiano e produzione inglese prima e poi svedese. Fu presentata a Bruxelles nel 1960 e aveva la carrozzeria in acciaio, un lungo cofano anteriore e un terzo volume posteriore alleggerito da pinne laterali sulla coda in stile americano. Il progetto di design della P1800 fu affidato alla carrozzeria torinese Pietro Frua, e caso volle che qui lavorasse il giovane designer industriale Pelle Petterson, figlio di un consulente Volvo. Fu proprio di Pelle lʼintuizione di stile definitiva. Quanto alla meccanica, Volvo aveva in casa la berlina Amazon e da qui prese il motore 4 cilindri da 100 CV, il più potente della gamma.