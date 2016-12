Volkswagen ridà corda al progetto Touareg

Saliti a bordo del grande SUV, le nostre pretese non sono mai disattese e in più cʼè una punta di novità: si viene subito coccolati dalle sellerie comode e ampie. Lʼaggiornamento degli interni dà anche in questo caso un messaggio di contemporaneità, di freschezza. È un poʼ come andare a trovare la zia che ha sempre ascoltato musica classica e, invece, si viene accolti da un brano electro swing: la casa rimane la stessa, le comodità immutate, ma lʼaggiornamento lascia quel sorriso sul volto che sa di soddisfazione inaspettata. Alla guida la nuova Touareg è ciò che ti aspetti da un SUV di lusso: guida alta, grande visibilità da tutti i lati, sicurezza. Lo spazio interno è infinito, con i passeggeri posteriori che hanno agio anche se alti più di un metro e novanta. Il bagagliaio che parte da poco meno di 700 litri (697 per la precisione) ha una capienza record, per darvi unʼidea ci sta uno zaino da montagna in verticale… senza spostare la tendina copri-bagagli.