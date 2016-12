26 ottobre 2015 Un mille turbo benzina il genio di Kia Ceeʼd Tre cilindri per abbattere la bolletta consumi

Arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane la nuova Kia Ceeʼd. Tgcom24 lʼha provata in anteprima, scoprendone il design più filante e dinamico, ma soprattutto il ventaglio di equipaggiamenti da record per il segmento C. La gamma della cinque porte Kia si presenta con nuovi motori e cambi e, per la prima volta, una versione GT Line che dà un tocco di pepe in più alla media coreana, però sviluppata e prodotta in Europa.

Fulcro della seconda generazione di Ceeʼd è il nuovo motore turbo benzina a tre cilindri, di appena 1.000 cc. Brillante e capace al tempo stesso di abbattere la bolletta consumi. È disponibile in due livelli di potenza: da 100 CV come il modello da noi provato, e da 120 CV. Il motore della nuova Kia Ceeʼd mille da 100 CV ha più coppia e più accelerazione. È scattante, anche nelle dolci salite dellʼentroterra torinese, e regala un bel piacere di guida. Lʼauto poi è silenziosa, ben piantata a terra e quindi stabile, confortevole. Gli interni sono ben rifiniti, con il cruscotto orientato verso il posto guida e la consolle centrale con una speciale finitura antigraffio nero lucido. La qualità maggiore provata durante la guida è lʼottima insonorizzazione dellʼabitacolo.

Alla prova di fuoco del segmento C (il più importante dʼEuropa), nuova Kia Ceeʼd si presenta con un look moderno e di spessore, soprattutto nella zona frontale, dove spiccano la griglia a nido dʼape ampliata, le luci diurne a LED, i paraurti di nuovo disegno. La presenza in Europa, con un Centro Ricerche in Germania attivissimo, facilita lʼaccesso di Kia a tutte quelle tecnologie che gli automobilisti europei sono abituati ad avere sulle proprie vetture. Eccoli accontentati allora con la telecamera che riconosce i segnali stradali e li riproduce sulla strumentazione di bordo, lʼavviso sui veicoli che provengono dallʼangolo cieco, il sistema di parcheggio assistito e tutta una serie di servizi di connessione tramite il navigatore TomTom e una sim telefonica integrabile a bordo.