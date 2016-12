23 febbraio 2016 Toyota Prius, sempre un passo avanti Quarta generazione dellʼibrida elettrica

Questa settimana Tgcom24 è volata a Valencia per provare la quarta generazione di Prius, la storica ibrida elettrica Toyota. La prima sensazione è quella di unʼauto "facile", a dispetto delle tecnologie che talvolta spaventano i neofiti perché non si sa come fare, prima di scoprire che molte cose sʼintuiscono da sole. Questa Prius si guida bene ed è molto rilassante, anche per merito di una visibilità ottima, che dal posto guida infonde sicurezza.

La prima cosa che si nota della nuova Toyota Prius è il design radicalmente nuovo. Se avete visto la Mirai ‒ la prima automobile a idrogeno commercializzata ‒ la sintonia di stile è evidente. Non è però soltanto una questione di mode e tendenze di design: nuova Prius ha un baricentro più basso di due centimetri rispetto al modello precedente e le sue linee sono tutte disegnate per il miglior slancio aerodinamico (Cx di 0,29). La parte inferiore del paraurti, la forma della griglia e dei passaruota sono stati disegnati per indirizzare il flusso dell'aria intorno alla vettura, e alla fine lʼefficienza in termini di minor consumi ed emissioni risulta migliorata del 40% rispetto al modello di cui prende il posto. Lʼestetica ha una funzionalità e questa quarta generazione dellʼibrida elettrica Toyota abbatte a tre soli litri di benzina i consumi medi per fare 100 km.

Lʼauto che ha segnato un cambiamento epocale ha compiuto ormai 18 anni. In pochi ci credevano allʼepoca ma Toyota ha venduto 8,5 milioni di ibride da allora e la Prius è lʼindiscussa bestseller. Se prima le batterie per ricaricare il motore elettrico erano ingombranti, i tempi di ricarica lunghi e le prestazioni pativano, adesso tutto è diventato più semplice. Come il proprio smartphone, basta ricordarsi di ricaricare la vettura la sera prima, basta una semplice presa domestica posta nel proprio garage, e lʼautonomia di marcia in modalità elettrica e emissioni zero è nettamente aumentata. La marcia è silenziosa anche con motore termico in funzione, ma alle basse velocità. Se invece si schiaccia lʼacceleratore, lʼauto dimostra di poter andare, ma diventa inevitabilmente più rumorosa.

La nuova Prius è equipaggiata con il sistema Full Hybrid attualmente più evoluto sul mercato, che coniuga alla perfezione lʼefficienza nei consumi e il piacere di guida. I dispositivi di sicurezza sono cresciuti secondo la naturale evoluzione della Ricerca Toyota, e cʼè ad esempio il nuovo Cruise Control Adattivo a controllo radar e la frenata dʼemergenza automatica con il riconoscimento dei pedoni. Dentro è ancora più capiente, crescono gli spazi a disposizione dei passeggeri e i sedili posteriori sono comodi e reclinabili. Eccellente la luminosità dellʼabitacolo, merito dellʼampia superficie vetrata, ciò che permette una guida più sicura e una miglior abitabilità. Due le versioni a listino in Italia ‒ Active e Style ‒ per prezzi che partono da 29.250 euro, ma lʼofferta lancio li sconta di 1.500 euro. Non manca infine la formula "Pay per Drive" di acquisto rateizzato senza obbligo di riscatto dopo 4 anni.