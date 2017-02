21 febbraio 2017 08:51 Toyota Prius Plug-in Hybrid, ultima frontiera Sul tetto i pannelli di ricarica solari

Da dieci anni in circolazione, ma sempre nuova e innovativa. È Toyota Prius, la cui ultima versione Plug-in Hybrid siamo andati a provare a Girona, in Catalogna. La tecnologia Plug-in di casa Toyota consente di ricaricare le batterie dellʼauto in circa due ore con presa Mennekes, poco più di 3 ore utilizzando una presa domestica standard.

Batterie con potenza e autonomia più che raddoppiate, merito dellʼinnovativo sistema duale motore/generatore, che permette di percorrere una distanza reale di circa 50 km in modalità esclusivamente elettrica, e quindi a zero emissioni nocive. Il motore termico del sistema ibrido Toyota è un 1.8 benzina da 98 CV, affiancato da unʼunità elettrica che svolge anche una funzione di ricarica durante la guida in modalità ibrida. La velocità massima è di circa 160 km/h (135 km/h in elettrico), ma quel che è significativo è che, su 300 chilometri di test drive per le strade catalane, più della metà sono stati percorsi in modalità elettrica, con un consumo medio finale di circa 3 litri ogni 100 chilometri a una velocità media di 62 km orari.

La prima novità della Prius sta però nel design, che è tutto radicalmente nuovo, dalla linea, dalle proporzioni dei volumi, dal frontale con gruppi ottici a LED fino all’abbassamento di tetto e spoiler posteriori. Anche gli interni presentano elementi di novità, come lo schermo LCD a colori da 8” (un pollice in più della versione precedente), la plancia con rivestimenti cromati e un caricatore wireless per smartphone posizionato sotto il cambio. Quattro posti comodi, la nuova Prius Plug-in Hybrid è ancora più silenziosa e offre un’esperienza di guida fluida e sicura sia sulle strade in città sia su autostrada, con un campo visivo anteriore e posteriore molto ampio e una frenata precisa e reattiva.