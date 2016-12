Smart fortwo, resta e combatte in città

09:00 - La Smart fortwo è nuova, però è sempre la stessa. Cambia pelle, cresce, diventa più matura, ma sotto sotto la due posti più famosa del mondo resta uguale a sé stessa e al progetto ‒ rivoluzionario ‒ che ne ha decretato il successo nelle metropoli europee (e italiane soprattutto). Agile, pratica, leggera e scattante, Smart fortwo è comodissima in città, dove ha il suo habitat naturale, perché parcheggia ovunque e gira su sé stessa con una maneggevolezza degna di uno scooter.

Tgcom24 è andata a provarla prima a Barcellona e poi a Roma, la città che più di ogni altra al mondo la ama. Tutto nuovo, ma come detto, anche le rassicuranti vecchie doti. Ha un nuovo cambio manuale a 5 marce, ottimo per la città, ma certo il cambio automatico (che arriverà soltanto a marzo 2015) è davvero super, non più il robotizzato che conosciamo ma un doppia frizione a innesti diretti di grande efficienza e facilità dʼuso. La cellula abitativa ‒ cuore del progetto di carrozzeria Smart ‒ è stata ulteriormente rafforzata e lʼauto promette di essere più sicura e stabile. Due cose nuove meritano attenzione: le carreggiate allargate di 10 cm a fronte di una lunghezza che resta quella di 2,69 metri; il Crosswind, un dispositivo che entra in funzione nel caso di raffiche di vento laterali, potenziando il controllo di stabilità ESP.

I motori sono entrambi 3 cilindri, un 1.0 da 71 CV e un brillante turbo di 900 cc da 90 CV. Sempre a marzo è poi atteso il terzo fratello a 3 cilindri, ma di soli 60 CV e quindi idoneo alla guida per i giovani neopatentati. Il nostro test drive è avvenuto con la 1.0 con cambio manuale, che quanto a spunto non è da meno della versione turbo. Il fatto è che la Smart è leggera e quindi ai semafori o in coda tira fuori il meglio del suo repertorio di scatti e riprese, per lʼinvidia di SW e Suv incolonnati nel traffico. Ma la dote migliore è unʼaltra: lʼagilità. Grazie anche alla trazione posteriore (soluzione che fa sua anche la nuova forfour), la vettura ha un diametro di sterzo di 6,95 metri. Meno di una porta di calcio! Merito anche del servosterzo elettrico con rapporto di demoltiplicazione variabile, di serie su tutte le versioni.

Esteticamente la nuova generazione di Smart fortwo non perde il linguaggio formale che ne ha sancito il successo. Ci sono molti dettagli ridisegnati, dalla calandra ai gruppi ottici, ma il look dʼinsieme è indiscutibilmente Smart. I 10 centimetri di maggior larghezza vogliono dire tanto in termini di funzionalità e spaziosità, e il bagagliaio da 260 litri (o 350 portando avanti al massimo i due sedili) è ragguardevole, superiore per capacità a quello della forfour con i sedili posteriori occupati. Irrinunciabile è il portellone posteriore sdoppiato, uno degli accessori più amati dal popolo Smart. Ma pur essendo più comoda, la fortwo resta un poʼ rigida nellʼergonomia, soprattutto del posto guida, perché il volante è fisso e il sedile scorre solo in avanti/dietro ma non si alza. Scomodi da raggiungere anche i tasti dei finestrini elettrici.

A listino in questi giorni, la nuova Smart fortwo è proposta in ben 5 livelli. Il primo youngster è già zeppo di contenuti e spiega i prezzi non proprio economici della vettura. Di serie prevede i cerchi in lega da 15 pollici, le luci diurne a LED, la chiusura centralizzata con telecomando, il Tempomat con limitatore della velocità, il volante multifunzione, il climatizzatore automatico, il sistema radio Bluetooth con audio streaming. E ancora, per la sicurezza, ESP, 5 airbag e il Crosswind/ Hill Start assist. Il prezzo della nuova fortwo 71 CV youngster è di 12.750 euro.