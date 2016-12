Smart fortwo cabrio, gioia di guidare

Da quasi ventʼanni ormai, la "smartina" consuma gli asfalti delle città europee, eppure sembra non invecchiare mai, neanche le prime versioni. LʼItalia è come noto il primo mercato al mondo per Smart (amatissima a Roma), ne sono state vendute oltre 476.000 e lʼ8% di queste sono cabrio. Uguale alla Smart fortwo nelle dimensioni ‒ lunghezza di 2,69 metri ‒ la fortwo cabrio è perfetta per le vie del centro di Milano, dove ogni auto sembra che invada spazi che non le competono. Non la nostra Smart e solo al volante ci si può rendere conto di quanto sia divertente, maneggevole, agile col suo raggio di sterzata incredibilmente ridotto. Ma poi è anche unʼauto funzionale: due posti sono quanto basta a chi si serve dellʼauto tutti i giorni per andare a lavorare o per uscire i pomeriggi e la sera col solo scopo di trascorrere ore liete.