28 settembre 2016 08:20 Smart Brabus, diavoletta senza freni La prova di Tgcom24 a Ibiza

I cavalli sono 110, il cambio è lʼautomatico a doppia frizione Twinamic, il Race Start per rendere più rapidi gli scatti in partenza è di serie. La nuova Smart Brabus è una vera, piccola sportiva. Lʼabbiamo provata a Ibiza, lʼisola del divertimento, il luogo perfetto per questʼauto giovane e sbarazzina, che oltre ad essere proposta nella versione classica fortwo, lo sarà anche per la fortwo Cabrio e la 4 porte forfour.

Il binomio Smart e Brabus (preparatore tedesco di auto sportive) è consolidato da oltre un decennio, e già le precedenti Smart Brabus ebbero notevole successo: 60mila vendute nel mondo in 13 anni, 5mila soltanto in Italia. La “smartina”a due porte ci ha divertiti come non mai nellʼisola spagnola, per il suo assetto più rigido rispetto alle altre fortwo, e quindi preparata agli scatti violenti, alle accelerazioni brucianti, anche in salita e nei tornanti più dolci. Ma attenzione, quando la strada girava di parecchi gradi ‒ e a Ibiza capita spesso ‒ bisogna stare attenti a non lasciarla scodare, perché il sovrasterzo è un attimo e la macchina scappa via. La giusta velocità e un pizzico si esperienza aiutano a tenere a freno questa diavoletta.

Il punto è che la nuova Smart fortwo Brabus è troppo divertente. Aiuta anche lo sterzo di tipo sportivo, la cui servoassistenza varia in base alla velocità. Scattante, agile, pronta fin dai primi giri del motore, ha tutto quello che desidera uno smartista e riesce a toccare i 180 orari di velocità. Non smette di essere agile neanche lungo le strade sterrate che portano alle spiagge più belle di Ibiza, e al ritorno ‒ quando la strada allʼinverso è in salita ‒ sembra far tutto con leggerezza e senza fatica. Ha un bel motore, il 3 cilindri benzina di manco un litro di cilindrata ha la sovralimentazione turbo, e quindi lʼerogazione di potenza e coppia è corposa in ogni momento.

Rifinita in ogni dettaglio, Smart Brabus è declinata anche in un allestimento Exclusive con sedili in pelle che costa 3.000 euro più del prezzo base. A Ibiza erano presenti anche 10 modelli di Smart Brabus in versione Ushuaia, in tema con lʼalbergo che ci ha ospitati. In Italia la nuova Smart fortwo Brabus costa a partire da 19.900 euro, la fourfour da 20.650 euro. La Smart fortwo Brabus Cabrio verrà lanciata online in anticipo rispetto alle concessionarie, il suo prezzo base è di 23.250 euro.