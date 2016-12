31 ottobre 2016 08:00 Shinsei, “nuova vita” per il baby 4x4 Suzuki Il mito dei Suzukini compie 40 anni

Si chiama Jimny Shinsei ed è la nuova versione esclusiva, a tiratura limitata di soli 100 esemplari del piccolo fuoristrada Suzuki. Nasce sulla base dell’allestimento Evolution e si caratterizza per la tinta “Giallo dark”, il cambio manuale e i cerchi in acciaio color nero, un tocco vintage per un modello che è in commercio da 25 anni. Lungo 3,68 metri, Jimny rinasce in questa versione speciale (Shinsei significa nuova vita).

Piccolo ma fuoristrada “vero”, dotato di trasmissione integrale inseribile a comando, sia con marce lunghe che corte (ormai una rarità). Il telaio, poi, è di quelli tosti “a longheroni e traverse”, e con l’altezza da terra di 19 cm il Suzukino attacca angoli di 34 gradi, supera dossi di 31 gradi e angoli di uscita di 46 gradi. Una piccola peste insomma, robustissima, capace di guadare torrenti e di arrampicarsi su salite ripidissime, per scendere in sicurezza con le ridotte, basta inserire la prima e togliere il piede dal gas. Tutto meccanicamente, senza il rischio che l’elettronica ti pianti in asso. Jimny Shinsei ha anche un sistema di ammortizzatori a tre link (attacchi), che offrono un miglior comfort su terreni urbani. Il motore è il collaudato 4 cilindri 1.3 aspirato da 85 CV.

Tra le cave di marmo di Carrara, abbiamo messo alla frusta questa diavoletta, spingendola su per salitone e giù per discesone. Abbiamo guadato pozze belle alte e siamo saliti su gradini di marmo abbastanza impegnativi. Il piccolo Jimny ne è uscito intatto, neanche un graffio e inalterato è uscito anche il nostro livello di stress, perché con un mezzo simile certe cose si fanno in tutta tranquillità. Oltre allʼABS, il 4x4 dispone del controllo elettronico della stabilità e del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici. L’allestimento Shinsei verrà commercializzato da marzo 2017 a 23.000 euro. La dotazione è ricca e comprende: navigatore in 3D con schermo touch da 6,2 pollici, sedili in pelle, sistema multimediale Pioneer con dotato di MirrorLink per smartphone e mancorrenti sul tetto.

Un po’ di storia. Suzuki iniziò a interessarsi all’idea di un fuoristrada di piccole dimensioni negli anni 60, ma il primo Suzukino vide la luce nel 1970. Il modello si chiamava LJ10, montava un motore due tempi e cambio a 4 marce manuale con rapporti cortissimi (privo di ridotte). Nel 1972 il mezzo si affina e nasce l’LJ20 (vero precursore dell’attuale Jimny), sempre due tempi, due cilindri, capace di ospitare 4 passeggeri e di toccare gli 80 km/h. Nel 1975 è la volta dell’LJ50: cambia il motore, sempre due tempi ma 3 cilindri e, soprattutto, inizia un minimo di export, verso l’Australia. Nel 1977 il 4x4 assume forme più attuali, monta un motore 4 tempi da 41 CV e arriva in Europa. Ulteriore upgrade nel 1981, con un 4 tempi da 970 cc e 45 CV, che fu commercializzato anche in Italia, come la versione del 1984, la più simile all’attuale, con motore 1.3 da 63 CV.