Seat Leon ST TDI 4Drive e ST Cupra

09:30 - Il minimo e il massimo della gamma Seat Leon ST, cioè station wagon. Tgcom24 ha provato questa settimana, nei dintorni di Cremona e sul circuito di San Martino del Lago, due versioni di Seat Leon ST: la 1.6 TDI 105 CV 4Drive, versione dʼaccesso alla gamma diesel con trazione integrale permanente, e la Leon ST Cupra, la più sportiva del lotto col suo 2.0 turbo benzina da 280 CV che, però, non intacca la versatilità della SW spagnola.

Partiamo dalla più ordinaria versione TDI 105 CV 4Drive, che ha nella trazione 4x4 a gestione elettronica il suo valore aggiunto. Le quattro ruote motrici permettono infatti di affrontare anche le condizioni stradali più impegnative, garantendo massima trazione e sicurezza grazie al sistema con frizione Haldex, che funziona in combinazione al differenziale a bloccaggio elettronico XDS. Le sospensioni sono morbide e il motore sembra più scattante di quanto non dica la scheda tecnica (12 secondi da 0 a 100). Motore ben assistito dal cambio manuale a 6 marce, ma ci saremmo aspettati su questa versione il doppia frizione Volkswagen DSG. I consumi medi sono ottimi: 4,5 litri/100 km nel ciclo misto, come le emissioni di CO2 di appena 119 g/km.

Gli interni della Seat Leon ST TDI 105 CV 4Drive hanno un tono sobrio e incline alla semplicità. Ma la wagon spagnola è tuttʼaltro che avara di equipaggiamenti, basti pensare che di serie sono 7 airbag, il controllo di stabilità ESC e lʼantislittamento ASR, il sistema di frenata anticollisione multipla, lʼassistente alle partenze in salita, i fendinebbia con funzione cornering, la spia della pressione pneumatici e gli ancoraggi Isofix con Top Tether nei due sedili posteriori. Per il comfort sono di serie il climatizzatore bizona, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, lʼimpianto multimediale con touchscreen a colori da 5 pollici, Bluetooth e 6 altoparlanti, lʼormai introvabile ruota di scorta, i cerchi in lega da 16 pollici, i sedili regolabili con il guidatore che beneficia pure della regolazione lombare, i retrovisori esterni elettrici e riscaldabili. Molto capiente il bagagliaio, con doppio fondo, ganci di carico, dure reti laterali e in più le barre cromate sul tetto. Il tutto a 25.000 euro.

La Leon ST Cupra sfodera su pista prestazioni notevoli ed è unʼauto divertentissima perché dà al guidatore la possibilità di escludere tutti i controlli elettronici. Una vera sportiva celata sotto le spoglie di unʼauto familiare, perché dotata di un impianto frenante Brembo con dischi anteriori ventilati e pinze rosse, mentre le gomme sono Michelin Pilot Sport 2 da 19 pollici. Il motore è il 2.0 TSI a doppia iniezione che eroga 280 CV e una coppia massima di 350 Nm tra 1.700 e i 5.600 giri. Qui cʼè il cambio DSG a doppia frizione e 6 rapporti, che supporta bene le performance della vettura: 6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e velocità limitata elettronicamente a 250 km/h. Non è però esosa al distributore, consuma 6,6 litri di benzina per 100 km nel percorso misto. Il prezzo della Seat Leon ST Cupra è di 35.030 euro.