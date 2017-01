16 gennaio 2017 09:15 Renault Zoe 40, 400 km a emissioni zero La prova di Tgcom24 in Portogallo

Il presente dellʼauto elettrica si gioca sulla sua capacità di assicurare buone autonomie di marcia a chi le usa. Non si deve cioè star lì a preoccuparsi che le batterie si scarichino in fretta o che ci voglia troppo tempo a ricaricarle a una colonnina. Leader in Europa nel segmento, Renault ha così deciso di migliorare le prestazioni di Zoe, la sua city car al 100% elettrica, dotandola di una nuova batteria da 41 kilowattora sviluppata in collaborazione con LG.

Tgcom24 ha provato la nuova Renault Zoe Z.E. 40 in Portogallo, da Lisbona fin quasi a metà strada da Porto. Questʼinnovazione raddoppia lʼautonomia di marcia dellʼauto elettrica francese, portandola tra i 300 e i 400 km e ampliandone così le possibilità di utilizzo. Percorrendo liberamente i tortuosi tratti misti del nostro itinerario, in autostrada e poi in collina e in montagna, abbiamo fatto 200 km e senza usare la funzione ECO, quella che inserisce la modalità di risparmio della batteria e riduce le prestazioni fino a un massimo di 100 km/h di velocità. Non lʼabbiamo usata dunque, e dopo 200 km cʼerano anche due tacche batteria disponibili!

La nuova Zoe 40 è molto carina sia dentro che fuori, con linee dolci e filanti, che ricordano più la Yaris (altra francesina, ma della rivale Toyota) che non la Clio. Unʼauto piccola ma stabile e sicura, con unʼottima tenuta di strada, silenziosa. Insomma, quasi spavalda nelle sue qualità eco-sostenibili! È unʼauto ben rifinita, che ha avuto un eccellente upgrade rispetto alla versione precedente. La nuova batteria da 41 kwh può essere acquistata o noleggiata. Il tabù noleggio è caduto ormai persino sul veicolo intero e quindi su questo tipo di auto è preferibile noleggiare batterie che promettono una durata piena di circa 8 anni.

La nostra Zoe è equipaggiata con sistemi ormai classici come la ricarica in frenata e ha una nuova, più efficiente pompa di calore, così da allungare la durata della batteria. Detto che Zoe è lʼauto elettrica preferita dai gestori di car sharing in Italia, la promozione lancio prevede lʼomaggio da parte di Renault del Wallbox da 6 kw, una colonnina da installare nel garage di casa che serve a ricaricare le batterie in meno di 8 ore. Ogni ricarica costa circa 3 euro per 100 km di percorrenza.