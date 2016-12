Renault Twingo Lovely TCe 90 CV EDC

Giovane, frizzante, sfacciatamente femminile. È Twingo Lovely , lʼultima versione della city car Renault, che Tgcom24 ha provato in questi giorni a Bologna, senza farci mancare le curve e i saliscendi di San Luca e delle altre bellissime colline attorno. Si tratta di una serie limitata proposta per tutte le motorizzazioni della gamma Twingo , ma noi abbiamo provato la versione top equipaggiata col motore turbo benzina TCe 90 CV e cambio automatico a doppia frizione EDC a 6 rapporti .

Un modello fashion e distintivo, perfetto per lʼuso cittadino, come del resto dimostra lʼarchitettura a trazione posteriore della Twingo, una delle auto più maneggevoli del mercato col suo raggio di sterzata di 4,3 metri. La trasmissione EDC funziona molto bene ed è reattiva nei cambi di marcia. Una city car alla moda, perché è questa la nuova tendenza di quelle che, un tempo, si chiamavano utilitarie. È incredibile quanto sia spaziosa e confortevole dietro, una "falsa" piccola la Twingo! Comoda anche per le 5 porte! La posizione di guida rialzata permette di avere unʼottima visibilità. Di serie la francesina di segmento A vanta il climatizzatore automatico, i fari fendinebbia e il Cruise Control, mentre per lʼinfotainment sono disponibili due opzioni: la radio R&GO di serie con integrazione a bordo del proprio smartphone o tablet, oppure il tablet multimediale R-Link Evolution con touchscreen 7 pollici.