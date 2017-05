Renault Twingo EDC, comfort per la città

Tgcom24 è andata a Palermo per la prova della vettura , città le cui strade cittadine sono considerate “mitiche” per traffico e congestione. Ma la piccola francesina col suo comodissimo cambio EDC si trova a meraviglia. Nuova Renault Twingo ha il raggio di sterzata migliore della categoria (4,3 metri). Indice di agilità, ma è solo una delle qualità della city car transalpina, che vanta pure una buona visibilità anteriore e una buona abitabilità posteriore, con spazi per le ginocchia di circa 13 centimetri. Da primato per la categoria anche la capienza complessiva dei vani portaoggetti nell’abitacolo: 52 litri .

Il cambio automatico a 6 rapporti permette fluidità in accelerazione, il comfort di non dover sempre staccare sulla frizione e benefici per i consumi: 4,5 litri per 100 km nel misto. Una vera proposta antistress per chi usa la macchina in città, che se non ha attecchito prima è solo per i costi maggiori dei cambi automatici. In effetti, nonostante lʼelevato traffico palermitano, la nostra esperienza di guida è stata piacevole e priva di difficoltà nel districarci tra le strade del centro. Merito anche della posizione di guida, più alta rispetto alle altre vetture della categoria, perché la Twingo ha la trazione posteriore, come la “cugina” Smart forfour (col suo cambio Twinamic a doppia frizione) ed è quindi un poʼ più alta della media.