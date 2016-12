1 febbraio 2016 Renault Talisman, tutto il comfort che vuoi Sedile guida con massaggio e poggiatesta relax

La nuova berlina Renault è grande, imponente, ma molto facile da guidare e confortevole. È Talisman, costruita sulla stessa piattaforma di Espace e Kadjar, e la matita è ancora quella di Laurens Van Den Acker. Tgcom24 lʼha provata sulle strade nei dintorni di Firenze sia in versione turbo benzina da 200 CV che turbodiesel da 160 CV, entrambi con cambio a doppia frizione. La nuova ammiraglia Renault è ben rifinita nei particolari, slanciata e molto bella.

Renault Talisman, tutto il comfort che vuoi 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, tutto il comfort che vuoi La nuova berlina Renault è grande, confortevole, ben rifinita nei particolari e facile da guidare

A colpirci subito è la sensazione appena saliti a bordo: sembrava di averla sempre guidata, un poʼ è lʼeffetto che fanno alcune berline premium della concorrenza, e poi per la facilità intuitiva con cui tutti i comandi sono là dove ti aspetti che siano. Allʼinterno, oltre alla grande abitabilità, meritano la citazione i sedili anteriori morbidi e comodissimi, quello del guidatore dispone di innumerevoli regolazioni ed è dotato anche del massaggio lombare. I poggiatesta relax sono regolabili in 6 posizioni. Tecnologicamente Talisman è dotata di tantissime cose: la consolle centrale la fa da padrona con il Tablet R-Link 2 con touch screen da 8,7 pollici (sul nostro livello Intens) dal quale gestire quasi tutto. Cʼè poi il Multisense, con tutte le possibili combinazioni di guida e che varia persino lʼilluminazione interna e il look del quadro strumenti.

La versione 4Control è eccezionale. Si tratta del sistema con 4 ruote sterzanti disponibile sulle due motorizzazioni top di gamma, quelle che abbiamo provato. Eccezionale perché Renault Talisman dimostra unʼagilità di sterzata incredibile a basse velocità, facendo girare le ruote anteriori in senso inverso rispetto alle posteriori, migliorando la stabilità in curva. Nonostante la mole ‒ 4,85 metri di lunghezza ‒ la berlina è davvero performante. Dinamicità espressa anche dal nuovo frontale con una calandra inedita, mentre le fiancate robuste accentuano lʼimpressione di larghezza delle carreggiate, anche per le ruote fino a 19 pollici che è possibile montare. Ottimo il bagagliaio, più di 600 litri di capacità e con lʼapertura elettronica del vano.