14 dicembre 2015 Renault scopre la vena superiore di Megane Fantastica la GT con 4 ruote sterzanti

Cʼè un indicatore che spiega le potenzialità della nuova Renault Megane: è stata costruita sulla stessa piattaforma dei modelli Espace e Talisman. Logico dedurre che la nuova, quarta generazione della best-seller francese sia più grande, più spaziosa e accogliente allʼinterno, e con tanta qualità dinamica. Tgcom24 è andata in Portogallo a scoprire le nuove Renault Megane, provando sia la versione diesel 130 CV che la sportiva ‒ e impressionante! ‒ Megane GT.

Eppure i centimetri in più rispetto alla precedente generazione sono soltanto 6 (la lunghezza sfiora ora i 4,4 metri) e lʼaltezza diminuisce di 3,5 cm, rendendo ancora più affilata e dinamica la figura della Megane, profondamente modificata sia nella zona frontale che nel volume posteriore. Il design si presenta più dinamico di prima e con lʼidentità comune agli ultimi modelli Renault. La cosa è evidente nella griglia frontale e con la firma luminosa delle luci a LED a effetto 3D davanti, ma LED ci sono pure per le luci posteriori che percorrono quasi interamente la larghezza del cofano. Il bagagliaio è significativamente più capiente, offre normalmente una capacità di 434 litri, che sale quasi a 1.250 reclinando la fila di sedili posteriore.

Quanto agli interni, si notano subito due particolari: le belle cromature, molto raffinate, e il comfort dei sedili, avvolgenti e con imbottiture di schiuma a doppia densità. Dotazioni da segmento superiore, vedi Talisman ed Espace per lʼappunto. Come le tecnologie adottate del resto, dove spicca il sistema multimediale R-Link con touchscreen verticale da 8,7 pollici (sulle versioni top, sennò orizzontale da 7") per gestire il sistema MultiSense. Bello e sofisticato lʼimpianto audio Bose sullʼallestimento che porta lo stesso nome del celebre costruttore di diffusori acustici.

La GT poi è ancora unʼaltra auto, una Megane con le stimmate della sportività, che col suo nuovo 1.6 turbo benzina da 205 CV battezza nel migliore dei modi il ritorno di Renault in Formula 1. Volendo cʼè anche a gasolio, una Megane GT con motore dCi da 165 CV, e in entrambi i casi il cambio è lʼEDC a doppia frizione. Già il look specifico esprime molto: la griglia della calandra diversa dal resto della gamma, la tinta Dark Metal sui gusci dei retrovisori esterni, lʼestrattore posteriore e i terminali di scarico cromati, i cerchi da 17 pollici. E poi cʼè il telaio 4Control con ruote posteriori sterzanti fino a 2,7 gradi. I vantaggi in termini di stabilità sono notevoli, perché sotto gli 80 km/h le ruote posteriori sterzano in senso opposto a quelle anteriori.