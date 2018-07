Renault Nuova Mégane R.S., brividi di piacere

Lʼabbiamo provata nella versione con telaio Sport , ma cʼè anche quella con telaio Cup per le competizioni agonistiche. Partiamo dal look e da quel bel colore giallo che sa di sportività. Ci sono elementi distintivi certo, come la firma luminosa RS Vision, le minigonne laterali e i cerchi da 18 pollici con pneumatici Bridgestone Potenza S001 , il posteriore largo con diffusori a scarico unico e il grande spoiler. A piacerci però è soprattutto il legame col resto della gamma Megane. Il design dʼinsieme è quasi identico a quello delle normali Megane che vediamo in strada , senza quelle esagerazioni delle versioni sportive che spesso stravolgono la personalità originaria. Anche perché tutta la qualità dinamica della Megane R.S. si concentra a livello tecnico e meccanico.

Il primo aspetto è il telaio 4Control, un classico ormai in casa Renault. Le ruote posteriori sterzano in senso opposto alle anteriori fino ai 60 km/h, ciò che migliora il bilanciamento della vettura in curva e ne ottimizza anche le prestazioni. Di più: visto che sul circuito romano non mancano i curvoni veloci, abbiamo inserito la modalità Race che porta a 100 km/h la possibilità di usufruire delle quattro ruote sterzanti, ma riducendo lʼangolazione da 2,7 gradi a un grado. Questo aumenta la possibilità di accelerare in uscita di curva, senza alcun effetto sottosterzante, per un piacere di guida davvero entusiasmante. E in tutta sicurezza quanto a stabilità, anche per merito dellʼavantreno ad asse indipendente, cioè slegato dallʼammortizzatore, che assicura più precisione allo sterzo.