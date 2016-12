Renault Koleos Energy 2.0 dCi 175 CV

08:00 - Il Suv che non ti aspetti. È la definizione giusta per Renault Koleos, il cui recente restyling è arrivato sul mercato italiano un poʼ in sordina, a fari spenti, perché i volumi che Renault importa dalla fabbrica coreana sono limitati e perché tutto il battage pubblcitario è stato riservato allʼeuropeo Captur. Ma Koleos è unʼaltra cosa: è più grande, più solido, soprattutto nella versione top di gamma che Tgcom24 ha provato questa settimana: Energy 2.0 dCi 175 CV Proactive 4x4. Tradotto significa lʼallestimento più ricco (Energy), il motore più potente della gamma col cambio automatico e la trazione integrale.

E così equipaggiato Koleos dimostra tutta la sua affidabilità. La sua marcia è sempre impeccabile, nonostante lʼassetto sia stato rialzato rispetto al modello di 4 anni fa, per marcarne il carattere off-road e permetterne un uso più sportivo. Koleos è stabile e sicuro, certo non siamo in Patagonia ‒ dove Koleos è stato protagonista qualche anno fa di un lungo tour ‒ e in gamma non mancano versioni a trazione anteriore, ma un pizzico di libertà quando si va in vacanza è lecito inseguirla: per andare su strade sterrate, sugli orli di una spiaggia (parcheggiando nei limiti), arrampicandosi sullʼincantevole borgo di montagna. Il nuovo look segue questʼistinto, per le modifiche dei paraurti, lʼassetto più alto e i passaruota più marcati. Il Suv Renault è in grado di superare angoli di attacco frontali di 27 gradi e posteriori di 31°, evitando qualsiasi problema di motricità.

Oltre alla trazione integrale, frutto dellʼAlleanza tra la Casa francese e Nissan, Koleos vanta dispositivi di sicurezza come lʼausilio alla marcia in discesa, quello per le partenze in salita, naturalmente il controllo di stabilità ESC, i sensori di parcheggio posteriori e anche il Blind Spot Warning, che supporta il guidatore nella visibilità dagli angoli ciechi. Il maquillage estetico parte dal frontale, dal design della calandra cromata con la grande losanga Renault al centro fino ai cerchi in lega da 18 pollici, che nella nostra versione Energy sono diamantati di colore nero. Veicolo indubbiamente versatile, ha il portellone a doppia apertura, che facilita l’accesso al vano bagagli, mentre il divano posteriore sdoppiabile e ribaltabile permette di aumentare la capacità di carico fino a 1.380 litri.

Tuttʼaltro che spartani gli interni. Qui il nuovo Koleos lascia da parte lʼistinto off-road e recupera i suoi tratti da Suv di fascia alta. Il guidatore ha un posto comodo, con la seduta rialzata a dargli la miglior visuale della strada. Superbo il motore, un turbodiesel brillante che sfodera la massima potenza ‒ 175 CV ‒ a un regime di 3.750 giri al minuto, e super confortevole è il cambio automatico Proactive con comandi al volante. Ottima la climatizzazione automatica delle due file, efficace nel rispondere con prontezza alle esigenze dei passeggeri. Il plus sta nel sistema multimediale Renault R-Link con schermo touch screen da 7 pollici, che peraltro è di serie su tutte le versioni. Equipaggiato con il Pack Xeno (luci anteriori molto efficienti), la Renault Koleos Energy 2.0 dCi 175 CV Proactive 4x4 costa 38.200 euro.