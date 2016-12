Renault Captur Iconic ed Excite

Renault Captur Iconic si caratterizza per il colore Marrone Caramello esclusivo di questo modello. Richiama le calde nuances autunnali e si palesa sia come tinta di carrozzeria che come rivestimento dei sedili riscaldabili in pelle e Alcantara. Un colore che spicca in tanti dettagli, sui profili degli aeratori, la base del cambio, intorno al tablet multimediale R-Link Evolution. Lʼeleganza di questa versione si rivela anche nella soluzione bicolore della plancia e dei pannelli delle portiere, mentre di serie diventano i cerchi in lega diamantati da 17 pollici, i vetri privacy, i sensori e la telecamera di parcheggio posteriore. La guida è piacevole, merito della seduta alta che rende facile e sicura la guida. Ma Captur sorprende anche per la maneggevolezza, in questo non si distingue dalla Clio e, anzi, aggiunge una migliore visibilità.