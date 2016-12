14 settembre 2015 Renault apre il capitolo Kadjar In prova la versione dCi 130 CV 2WD

Muscoli e cervello. Pratica come una station wagon, guidabile come una berlina. È Renault Kadjar, interpretazione più che riuscita del concetto di crossover secondo la Casa francese. Il prossimo fine settimana Kadjar vivrà il suo porte aperte nelle concessionarie italiane, ma gli ordini partiti già a inizio estate e il tam tam sulle sue qualità stradali lʼannoverano già tra i veicoli più attesi di questa seconda parte di 2015.

Quel che colpisce subito del giovane crossover Renault è la brillantezza. Nel senso che il design esterno ha personalità e gli interni sono di pregevole fattura, e imprimono unʼimmagine di modernità (come sempre, del resto, in casa Renault). Un "giovanotto" brillante insomma, di quelli che si mettono subito in mostra, che si muove con disinvoltura nellʼambito metropolitano, a dispetto dei suoi 4,45 metri di lunghezza e dellʼassetto piuttosto alto da terra. Crossover urbano sì, perché due delle tre motorizzazioni di Kadjar ‒ TCe benzina 130 CV e dCi diesel 110 CV ‒ hanno la trazione anteriore, ma in gamma cʼè pure un turbodiesel da 130 CV a due o quattro ruote motrici. Tgcom24 ha provato per le strade di Roma la versione top di gamma Bose con motore diesel 130 CV a trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce.

La versatilità è dalla sua: Renault ha pensato Kadjar per utilizzi diversi. Nelle sue strategie Kadjar è una world car, prodotta in Spagna per lʼEuropa, ma anche in Cina. Le sue linee devono soddisfare gusti globali e perciò sono fluide, quasi leggere. La calandra e il taglio dei proiettori recano il design che Renault ha già sperimentato su Espace, molto dinamici e aggressivi. Allʼinterno colpisce positivamente la comodità della seduta, morbida e ben sostenuta nelle imbottiture laterali, per una guida che non stanca mai. Ci spiegano che si deve a schiume di diversa densità tra piano di seduta e schienale, segno che Kadjar è stato progettato con cura. Gli interni sono raffinati e propongono materiali morbidi al tatto, il livello di rifinitura è elevato, basti pensare alle impunture della pelle che rivestono la selleria.