9 luglio 2018 08:35 Peugeot Nuova 508, la sfida inizia dal design Un bel prodotto di stile per lʼalto di gamma

Peugeot ha scelto Montecarlo per svelare la nuova berlina 508, che innova il segmento con lʼoriginalità delle sue linee “fastback”. Significa due volumi e mezzo piuttosto che i classici tre, per una linea più dinamica e un carattere più sportivo. Tgcom24 lʼha provata in autostrada e nel misto stretto dei rilievi alle spalle della Costa Azzurra, con la motorizzazione diesel di ultima generazione da 180 CV.

Premiere a Montecarlo per la Nuova 508 Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lunga 4,75 metri, la nuova Peugeot 508 è unʼauto totalmente nuova per design, assetto e contenuti tecnologici. Più corta e più bassa del modello precedente (rispettivamente 8 e 6 cm in meno), la 508 ha però carreggiate più larghe che su strada fanno valore lʼimpostazione sportiva del progetto e una maggiore stabilità alle velocità più elevate. Ma la vera sfida è nel design: la berlina muta le sue forme e del passato restano soltanto le 4 porte, mentre il portellone tagliato in stile fastback la configura come una sorta di coupé 4 porte sulla scia delle granturismo tedesche di fascia alta. Non male la capacità del vano bagagli: 487 litri e, soprattutto, facilità delle operazioni di carico che si deve al design del portellone.

Il risultato non è distante: in autostrada la segmento D francese rivela un comportamento ottimo, ha scatti e accelerazioni di alto livello. Inoltre è molto stabile, nelle curve a gomito e sulle strade di montagna a ridosso della Costa Azzurra scivola via con facilità e precisione, anche nei tratti più stretti. Il riposizionamento in chiave premium della vettura sembra riuscito in casa Peugeot. Come dire, il look esterno trova riscontro nella solidità delle performance.

Dentro, la nuova 508 è molto confortevole. Per il guidatore tutto ruota attorno allʼi-Cockpit, in cui lʼoriginale volante compatto sʼinsinua alla perfezione nella plancia hi-tech, con al centro il grande schermo touch in alta definizione e 10 pollici di diametro. Da qui sono gestibili tutte le funzioni di bordo, senza distrazioni, perché il quadro strumenti che serve alla guida si erge in alto come Head-up display, anchʼesso ad alta risoluzione e misura 12,3 pollici. Perfetto lʼimpianto audio, ma quel che ci stupisce è il visore notturno (Night Vision) che riconosce gli ostacoli al buio e migliora la sicurezza nella guida di notte.