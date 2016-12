17 novembre 2015 Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport a Misano Il corso di guida è in omaggio

Back in the Race. È questa la strategia del gruppo PSA per il quinquennio 2014/2018, voluta dal nuovo numero uno del gruppo Carlos Tavares. E vedendo allʼopera sul circuito di Misano la Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport, si può dire che la strategia viene seguita con cura. La sportività di questa 308 GTi è radicale, nel senso che è stata sviluppata da un team ‒ Peugeot Sport ‒ che pensa e lavora soltanto in funzione delle performance agonistiche.

Tgcom24 ha provato la sportiva francese nellʼevento PSA&Friends a Riccione e in Romagna, e le impressioni che la 308 GTi Peugeot Sport ha suscitato sono adrenaliniche. Lʼauto è incollata all'asfalto con le sue carreggiate larghe e gli pneumatici Michelin Super Sport da 19 pollici. L'inserimento in curva è sempre sicuro, grazie allo sfruttamento ottimale degli pneumatici e al lavoro effettuato sulla geometria dell'avantreno, che conta anche su grandi freni anteriori a disco da 380 mm di diametro. La barra antirollio è stata ammorbidita per migliorare il bilanciamento con il retrotreno. La Peugeot 308 più prestazionale di sempre è stata declinata in due distinte versioni, col motore 1.6 turbo benzina che sviluppa 250 o 270 CV. Le prestazioni (scolpite dagli istruttori davanti a noi): scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi netti per la versione da 270 CV, in 6,2 secondi la 250 CV. Il chilometro percorso con partenza da fermo richiede allʼincirca 25 secondi.

Carrozzeria più leggera, assetto ribassato di 11 mm rispetto alla normale 308, questa speciale Peugeot 308 GTi dispone del differenziale a slittamento limitato Torsen. La vettura ha di specifico i proiettori Full LED che delimitano una calandra esclusiva e grandi prese dʼaria inferiori, mentre allʼinterno spicca il volante ridotto in pelle che offre una presa naturale e permette di impostare la traiettoria con precisione millimetrica. Premendo il tasto Sport sulla consolle centrale è possibile cambiare il colore della strumentazione da bianco a rosso, visualizzare informazioni supplementari sullo schermo centrale a matrice ‒ potenza, coppia, accelerazione laterale e longitudinale ‒ e cambiare la sensibilità del pedale dell'acceleratore.