Peugeot 308 GT, che carattere!

09:00 - Benzina o diesel, berlina 5 porte o station wagon. Peugeot vuol dimostrare che la sportività non conosce limiti e lancia così la 308 GT nelle 4 opzioni di cui sopra. Ma quel che lʼocchio coglie subito sono però i dettagli sportivi che rendono “speciali” queste versioni GT: grandi prese d’aria nello spoiler al posto dei fendinebbia, i gruppi ottici full Led, un esclusivo frontalino cromato, i cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 3, i due terminali di scarico posteriori e un blu metallizzato esclusivo di questa versione. Il tutto in una pulizia stilistica che nulla perde dellʼeleganza della nuova Peugeot 308.

Tgcom24 ha provato la 308 GT a Cascais, in Portogallo, nella versione station wagon con motore 2.0 blueHDi a gasolio da 180 CV e cambio automatico e in quella berlina 1.6 turbo benzina THP da 205 CV con cambio manuale a 6 marce. In entrambe le versioni lʼauto ha stupito per la leggerezza degli scatti e le buone performance: più accelerazioni brucianti “strappa” la berlina coi 205 CV del turbo benzina, più costante la SW diesel con la sua coppia generosa fin dai bassi regimi: 400 Nm ben espressi dal cambio sequenziale a 6 rapporti, molto rapido negli innesti e azionabile anche con le palette al volante. Della berlina benzina si può dire che è fantastica quando si schiaccia il bottone Sport vicino al cambio, perché si trasforma: le luci del cruscotto diventano rosse e il motore emette un ruggito molto più aggressivo, ma soprattutto lo sterzo diventa più diretto.

La Peugeot 308 GT è insomma unʼauto progettata per suscitare emozioni. Meno di 8 secondi servono alla berlina turbo benzina per passare da 0 a 100, mentre ottima è la ripresa della SW diesel: 5,5 secondi per passare da 80 a 120 km/h. Questʼultima è anche parca nei consumi, con 4 litri di gasolio fa in media 100 km! La 308 GT è più bassa davanti di 7 mm e dietro di 10 mm, ma allʼassetto racing corrisponde lʼottima risposta delle sospensioni, irrigidite notevolmente rispetto alle altre versioni della 308, pur restando molto confortevoli. Per la marcia in scioltezza e sicurezza cʼè lʼeccellente sistema “Driver Assistance Pack”, che integra tre dispositivi: il regolatore attivo di velocità, lʼallarme del rischio collisione e la frenata automatica di emergenza. I dischi freni sono stati maggiorati e hanno ora 300 mm di diametro davanti e 268 mm dietro (290 la SW).

Gli interni mischiano con perizia eleganza e sportività. Molto bello è il volante, quello piccolo che deriva dalla Peugeot 208 GTI, e al quale bisogna però abituarsi, mentre avvolge subito con piacere il sedile sportivo del guidatore. I rivestimenti sono in ecopelle e alcantara con le tonalità nero e grigio antracite a farla da padrone. Lʼalluminio è utilizzato per la pedaliera, mentre l'acciaio inox rifinisce la soglia delle porte. In Italia la Peugeot 308 GT arriva in questi giorni a listino, i prezzi della 5 porte partono da 28.600 euro per la versione a benzina e da 31.400 euro per la diesel. Il sovrapprezzo per la SW è di 800 euro.