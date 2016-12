Peugeot 208, piccola fa rima con bella

Lʼaspetto è piacevole, la nuova Peugeot 208 è come una donna bella e minuta, non la "stangona" che tutti notano anche se un poʼ sgraziata, ma la piccola, curata bellezza con le forme giuste e in armonia perfetta. Il grande passo ‒ fare della 208 unʼauto più compatta e piccola della 207 ‒ Peugeot lo fece tre anni fa, e ora il restyling non poteva che confermare quella scelta strategica. Ecco allora che la rinnovata 208 accresce ancora la sua sensualità con i parafanghi anteriori più incisivi, la griglia e i gruppi ottici anteriori nel nuovo stile 3D , i fari posteriori a Led e con un bel design ad artiglio.

Non meno brillantezza cʼè sulla versione 1.6 BlueHDi da 120 CV, anche questa al top della gamma diesel. Vivace, veloce sugli stradoni e con una grande ripresa, riesce in sorpassi facili anche in salite di notevole pendenza. Ha un qualcosa in più della Pure Tech benzina in termini di funzionalità degli interni, ed è spaziosa e confortevole per tutti i passeggeri a bordo. Una bella sensazione di sicurezza ci ha destato l'Active City Brake, che sotto i 30 km/h di velocità frena in automatico evitando incidenti, qualora scordiamo di frenare noi con la dovuta decisione. Non costa poco la Peugeot 208 BlueHDi 120 CV, i prezzi partono da 20.200 euro.