Peugeot 208 GTI 30 Ans, che verve!

08:30 - Trentʼanni di tradizione sportiva. Peugeot lanciò la prima 205 GTi nel 1985 e la fece correre con successo nelle competizioni rally. Degna erede di quella fantastica “millenove” è la Peugeot 208 GTi 30 Ans, versione speciale che celebra i 30 anni della prima e come quella cattiva, scattante, veloce, ribelle. Tgcom24 lʼha guidata con enorme piacere tra le curve strette e i brevi rettilinei del circuito per kart di Misano Adriatico.

Il look spiega già tutto: la livrea bicolore rosso e nera rigorosamente handmade, le pinze dei freni rosse, i cerchi maggiorati neri, gli pneumatici super ribassati. Tutto quanto per sottolineare il carattere da sportiva di razza della piccola di casa Peugeot, che allʼinterno ha sedili sportivi e il volante di diametro ridotto. La 208 GTi 30° Anniversario monta un potente motore 1.6 turbo benzina da 208 CV e 300 Nm di coppia massima, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce e un differenziale a slittamento limitato Torsen che ne ottimizza il grip e le prestazioni. La baby francese accelera che è una bellezza, ma è impressionante la sensazione di sicurezza che si ha con i vari controlli attivati, con lʼelettronica che interviene laddove il pilota dovesse commettere un piccolo errore, permettendo di rientrare in linea senza troppi problemi.

È veramente una bella esperienza di guida quella di Misano. Lʼauto è confortevole ma rigida come si addice a una vera purosangue della velocità. Fantastico è il rapporto peso/potenza della francesina, che anche in virtù della leggerezza (1.160 kg a vuoto) riesce a raggiungere una velocità massima di 230 km/h, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km orari in appena 6,8 secondi. E la 208 GTi impiega meno di 7 secondi per passare in quinta marcia da 80 a 120 km/h. Una ripresa eccezionale!

La serie speciale Peugeot 208 GTi 30° Anniversario costa 26.000 euro. Sarà prodotta in volumi limitati (600 unità), di cui una quarantina destinati al mercato italiano (e già andati a ruba). Per la gamma della nuova Peugeot 208 si tratta della versione top di gamma sportiva, che già si è arricchita delle nuove versioni GT Line e GTi by Peugeot Sport. Versioni che portano la dotazione di serie al livello della categoria superiore, basti pensare allʼActive City Brake, che a bassa velocità frena in automatico la vettura nelle situazioni di emergenza.

Nello speciale motori anche la Peugeot 208 GTI